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    Як потрапити до України без паспорта. Прикордонники дали підказку Корбану

    Громадянин не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну - Як потрапити до України без паспорта. Прикордонники дали підказку Корбану
    Громадянин не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну
    фото з відкритих джерел

    Документом, що дає право на в'їзд, є посвідчення особи на повернення в Україну

    Державна прикордонна служба України пояснила, як діяти, якщо документи громадянина України втрачені за кордоном. Зокрема, чи можливо повернутися в Україну за закордонним паспортом, який завантажено у мобільний застосунок «Дія». Про це йдеться у роз’ясненні Держприкордонслужби.

    «Відповідно до пункту 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, у разі, коли громадянин, який постійно проживає в Україні, втратив паспортні документи за межами України або якщо строк дії таких документів закінчився під час перебування громадянина за межами України, або встановлено, що вони є недійсними з інших причин, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

    Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

    Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

    Сьогодні Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

    До слова, правоохоронці взялися за прикордонників, які дозволили нардепам втекти від війни.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна документи Україна окупація #stoprussia
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    Як потрапити до України без паспорта. Прикордонники дали підказку Корбану