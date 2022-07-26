Як потрапити до України без паспорта. Прикордонники дали підказку Корбану

Громадянин не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну

Документом, що дає право на в'їзд, є посвідчення особи на повернення в Україну

Державна прикордонна служба України пояснила, як діяти, якщо документи громадянина України втрачені за кордоном. Зокрема, чи можливо повернутися в Україну за закордонним паспортом, який завантажено у мобільний застосунок «Дія». Про це йдеться у роз’ясненні Держприкордонслужби.

«Відповідно до пункту 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, у разі, коли громадянин, який постійно проживає в Україні, втратив паспортні документи за межами України або якщо строк дії таких документів закінчився під час перебування громадянина за межами України, або встановлено, що вони є недійсними з інших причин, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.