Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її ядерного шантажу

Договір з Росією через страх перед ядерною зброєю призведе до Третьої світової

Росія може застосувати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її шантажу щодо застосування ядерної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Зеленський підкреслив, що «не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю".

«Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей», – сказав він.

За словами президента, коли відомі російські політики говорять, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю, «все, що після слів «в якомусь разі», після якихось умов, навіть не треба слухати».

«Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала», – підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, він не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю, проте дії країни-агресора все ще залишаються непередбачуваними.

«Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому йти з ними на ту чи іншу угоду – це найгірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.