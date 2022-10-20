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Угорщина закликає ЄС скасувати санкції проти Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Угорщина закликає ЄС скасувати санкції проти Росії
Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій
фото з відкритих джерел

Санкції Євросоюзу стали майже непосильним тягарем для угорської економіки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на завтрашньому саміті Європейського союзу має намір переконати лідерів країн-учасниць ЄС переглянути санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

«Неспроможні санкції Брюсселя стали майже непосильним тягарем для угорської економіки та угорських сімей. На саміті ЄС, який розпочнеться завтра, ми закликатимемо переглянути політику санкцій воєнного часу і поставити її на розумну основу», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не лише Угорщина блокувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло обмеження нафтових цін. Проти виступали Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція.

Однак саме Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України. 

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

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Теги: Європейський союз війна росія санкції Віктор Орбан

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