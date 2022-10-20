Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ

Санкції запроваджено проти 256 російських олігархів

Президент України Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб.

Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів.

Зокрема, обмеження стосуються найбагатшого росіянина Володимира Лісіна, мільярдера Романа Абрамовича та власника металургійної компанії Evraz Олександра Абрамова. Під санкціями опинилися й доньки олігарха Михайла Фрідмана – Катерина та Лариса.

Зачепили обмеження й родину Ротенбергів. Санкції стосуються:

Аркадія Ротенберга – мільярдера, наближеного до Путіна;

Бориса Ротенберга – підприємця, співвласника і члена ради директорів «ШМД Банку»;

Бориса Ротенберга-молодшого – футболіста й сина Бориса Ротенберга;

Каріни Ротенберг – дружини Бориса Ротенберга-старшого;

Ігоря Ротенберга – одного з найбагатших бізнесменів Росії.

Санкції проти пропагандистів та артистів

Указом №726/2022 ввели санкції проти 2251 фізичної особи, зокрема проти пропагандистів та артистів, включно з тими, хто має українське громадянство. Обмеження на 5 років запровадили проти артисток із громадянством України – Ані Лорак (Кароліни Куєк), Регіни Тодоренко, Таїсії Повалій. Санкції такоє ввели проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та членів його родини, а також Тиграна Кеосаяна.

Санкції проти колаборантів

Тим же указом №726/2022 обмеження вели проти колаборантів та родичів Володимира Путіна. Санкції стосуються доньок путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, а також дружини та доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова – Марії та Катерини. На 10 років обмеження запроваджено проти окупаційних ставлеників на Херсонщині Кирила Стремоусова та Володимира Сальда, представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова.

Санкції проти компаній

Обмеження стосуються 1374 юридичних осіб, які зареєстровані і в Україні, і в Росії, серед них:

російський фонд прямих інвестицій;

«Альфа-банк»;

Інформаційне агентство «112.ЮЕЙ»;

«Алроса»;

Всеросійський науково-дослідний інститут транспортного машинобудування;

«Газпром нафта шельф» та інші.

Що передбачають санкції?

Фізичним та юридичним особам, що опинились у переліку:

блокують активи на території України;

обмежують торговельні операції;

обмежують або припиняють транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України;

анулюють ліцензії та інші дозволи, наявність яких необхідна для певного виду діяльності, зокрема анулюються дозволи на користування надрами;

забороняють участь у приватизації, оренді держмайна;

позбавляють державних нагород України, інших форм відзначення;

анулюють офіційні візити;

припиняють культурні обміни, наукове співробітництво;

забороняють набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.