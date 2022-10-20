Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ
фото ілюстративне

Санкції запроваджено проти 256 російських олігархів

Президент України Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Санкції загалом стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб.

Так, указом №727/2022 на 10 років запровадили санкції проти 256 олігархів.

Зокрема, обмеження стосуються найбагатшого росіянина Володимира Лісіна, мільярдера Романа Абрамовича та власника металургійної компанії Evraz Олександра Абрамова. Під санкціями опинилися й доньки олігарха Михайла Фрідмана – Катерина та Лариса.

Зачепили обмеження й родину Ротенбергів. Санкції стосуються:

  • Аркадія Ротенберга – мільярдера, наближеного до Путіна;
  • Бориса Ротенберга – підприємця, співвласника і члена ради директорів «ШМД Банку»;
  • Бориса Ротенберга-молодшого – футболіста й сина Бориса Ротенберга;
  • Каріни Ротенберг – дружини Бориса Ротенберга-старшого;
  • Ігоря Ротенберга – одного з найбагатших бізнесменів Росії.

Санкції проти пропагандистів та артистів

Указом №726/2022 ввели санкції проти 2251 фізичної особи, зокрема проти пропагандистів та артистів, включно з тими, хто має українське громадянство. Обмеження на 5 років запровадили проти артисток із громадянством України – Ані Лорак (Кароліни Куєк), Регіни Тодоренко, Таїсії Повалій. Санкції такоє ввели проти російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та членів його родини, а також Тиграна Кеосаяна.

Санкції проти колаборантів

Тим же указом №726/2022 обмеження вели проти колаборантів та родичів Володимира Путіна. Санкції стосуються доньок путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, а також дружини та доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова – Марії та Катерини. На 10 років обмеження запроваджено проти окупаційних ставлеників на Херсонщині Кирила Стремоусова та Володимира Сальда, представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова.

Санкції проти компаній

Обмеження стосуються 1374 юридичних осіб, які зареєстровані і в Україні, і в Росії, серед них:

  • російський фонд прямих інвестицій;
  • «Альфа-банк»;
  • Інформаційне агентство «112.ЮЕЙ»;
  • «Алроса»;
  • Всеросійський науково-дослідний інститут транспортного машинобудування;
  • «Газпром нафта шельф» та інші.

Що передбачають санкції?

Фізичним та юридичним особам, що опинились у переліку:

  • блокують активи на території України;
  • обмежують торговельні операції;
  • обмежують або припиняють транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • анулюють ліцензії та інші дозволи, наявність яких необхідна для певного виду діяльності, зокрема анулюються дозволи на користування надрами;
  • забороняють участь у приватизації, оренді держмайна;
  • позбавляють державних нагород України, інших форм відзначення;
  • анулюють офіційні візити;
  • припиняють культурні обміни, наукове співробітництво;
  • забороняють набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.

Теги: росія окупанти санкції путін Володимир Зеленський Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія із своєю віссю зла і терору знайде закономірний кінець на дні
Шантаж Путіна провалився. Світ лише посилюватиме санкції
Сьогодні, 13:29
Данілов зазначив, що серед переліку фізичних осіб є «одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу»
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських олігархів та компаній
Вчора, 20:47
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Сьогодні, 13:56

Політика

ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 
ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 
Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила
Зеленський ввів у дію санкції проти патріарха Кирила
Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ
Україна ввела санкції проти російських олігархів та родичів Путіна – указ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку
Суд обирає ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід (наживо)
Суд обирає ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід (наживо)
До України приїхав президент Швейцарії
До України приїхав президент Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
28K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
13K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
11K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
11K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
11K
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту