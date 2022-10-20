Єврозоюз затвердив санкції проти Ірану

ЄС вирішили заморозити активи трьох людей та організації, яких вважають відповідальними за постачання Росії безпілотників

Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною. Про це повідомило представництво Чехії, яка наразі головує в раді.

«Санкції по Ірану в рекордно короткі терміни! Після трьох днів переговорів посли ЄС узгодили заходи проти компаній-постачальників іранських безпілотників, які вдарили по Україні», – йдеться в повідомленні.

Так, країни ЄС вирішили заморозити активи трьох людей та однієї організації, яких вважають відповідальними за постачання Росії безпілотників. Також Євросоюз готовий розширити санкції на ще чотири іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку.

Раніше ЗМІ із посиланням на європейських дипломатів писали, що під обмеження потраплять компанія-розробник дронів-камікадзе Shahed та три генерали.

Як зазначається, письмова процедура вже завершена і санкції набудуть чинності сьогодні, 20 жовтня, після публікації в офіційному журналі.

Нагадаємо, Європейський Cоюз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.