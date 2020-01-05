Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман (фото)



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Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel Фото: booking.com

Проживає президент в п’ятизірковому готелі

Вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживає президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі), повідомляє Страна.ua.

Ця інформація була опублікована на сайті Офісу президента України.

«Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні.

В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Новий рік президент зустрів в Гуті, але звідти він полетів після свят (а саме – 2 січня літаком з Івано-Франківська на Київ), а потім, без зайвого розголосу, вилетів в Оман (це держава на Аравійському півострові).

За даними «Страны», глава охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку.

У розпорядженні «Страны» виявилися фото Володимира Зеленського, зроблені вранці 5 січня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом з Богданом зустріне Новий рік у державній резиденції «Синьогора».