На своїй території. Стало відомо, де і з ким зустріне Новий рік олігарх Коломойський



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Володимир Зеленський разом з Богданом зустріне Новий рік у державній резиденції «Синьогора»

Новий рік на носі. Останні приготування і збори валіз, для тих хто їде. У їх числі і 41-річний президент Володимир Зеленський, який зустріне Новий рік у державній резиденції «Синьогора» біля села Гута (Івано-Франківська область). З ним туди відправиться і 43-річний Андрій Богдан, голова Офісу президента зі своєю дівчиною Анастасією Слічною, повідомляє Страна.ua.

Також запрошені заступники голови Офісу президента, зокрема Андрій Смирнов і Кирило Тимошенко. Поки під питанням – чи приїде туди прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який днями насолоджувався глінтвейном в центрі Києва.

Правда, Зеленський ще не визначився з датою вильоту в «Синьогору». На Банковій хочуть провести обмін полоненими в останні дні року, що минає. І відразу після зі спокійною душею полетіти в Гуту.

Тим часом, 56-річний олігарх Ігор Коломойський і деякі його друзі по, так званій групі «Приват», вже завтра будуть насолоджуватися зимовими пейзажами. Ігор Валерійович сьогодні з Києва вилітає в Дніпро, щоб забрати сім’ю і завтра летить в Івано-Франківськ.

Ігор Коломойський проводить новорічні канікули в Буковелі

Як стало відомо «Стране» з власних джерел, ІВК (Ігор Валерійович Коломойський) і його партнер Геннадій Боголюбов, бізнесмен Михайло Кіперман, народний депутат Ігор Палиця (СН) і екснардеп та олігарх Євген Геллер для відпустки вибрали гірськолижний курорт Буковель. Тут компанія розміститься в 5-зірковому готелі Radisson Blu Resort. Цікаво, що це у 112 кілометрах від того місця, де президент буде зустрічати 2020 рік.

Підйомник біля готелю Radisson Blu Resort

Всесвітня мережа готелів Radisson Blu складається з 380 готелів, а саме Radisson Blu Resort в Буковелі належить кіпрській компанії «Ачилла Менеджмент Лімітед» українських бізнесменів Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського.

Національний банк України, після приватизації «Приватбанку» (належить Коломойському і Боголюбову) заявив про те, що «Приват» має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт «Буковель» (а зокрема готель), будівлю телеканалу «1+1» в Києві і літаки авіакомпанії МАУ. Але наприкінці лютого 2018 року НБУ програв у суді ексвласникам «Привату».

Готель Radisson Blu Resort розташований у самому центрі курорту Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря в с. Поляниця (Івано-Франківська область) в безпосередній близькості до підйомника №7.

Готель Radisson Blu Resort в селі Поляниця

Загальна кількість номерів у готелі: 252, є серед них і президентський люкс площею 299 квадратних метра. 4-кімнатний 6-місний номер, складається з: передпокою, просторої вітальні з камінним залом, трьох спалень, гардеробу, міні-кухні, сауни, гідромасажної ванни, джакузі та просторої видової тераси з набором плетених меблів.

В кінці грудня ціни на двомісні номери в готелі стартують від 10 000 гривень на добу, а президентський номер коштуватиме 105 883 гривні. До речі, вільних місць практично немає.

Ціни на двомісні номери в готелі стартують від 10 000 гривень на добу

В готелі є SPA-центр, кілька ресторанів, лижний бар, нічний клуб і сигарний лаунж.

У новорічну ніч гостей запрошують на розважальну програму під назвою «Я, Ти і Зірки! в ресторани Mont Blanc і B-Zone на першому і другому поверхах готелю. Ведучі вечора Микита Добринін і Тимур Мірошниченко, а виступати будуть співачки TAYANNA і Michelle Andrade. Новорічне меню включає: холодні і гарячі закуски, салати, страви з риби і м’яса, десерти. Місце за столиком у ресторані Mont Blanc: 14000 грн, а в ресторані B-Zone: 14000 – 15000 грн в залежності від розташування у залі. Про дітей мешканців готелю теж подбали. Дитячий Новий рік в окремому залі з анімацією і спеціальним дитячим меню – 5500 грн, а разом з батьками за тією ж вартістю, що й дорослий.

Відзначимо, що, за даними ЗМІ, Ігорю Коломойському юристи не рекомендують залишати територію України, оскільки проти нього в США порушено кримінальні справи.