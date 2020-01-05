У квітні Зеленський має показати Путіну зміни до Конституції України, – Піонтковський



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Нас чекають дуже драматичні події – політолог

Згідно з узятими на себе в Парижі зобов’язаннями під час наступної зустрічі в Нормандському форматі глава української держави Володимир Зеленський має відзвітувати перед Володимиром Путіним щодо внесення зміну до Консттуції стосовно «особливого статусу» ОРДЛО.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка ввечері 4 січня 2020 року вийшла в ефірі Еспресо.TV.

«Те зобов’язання, яке він узяв, на яке його поставили на «лічильник» – зміна Конституції Україні до наступної «стрілки» в Берліні – він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для «захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту», – пояснив аналітик.

Минулий саміт в Парижі, як і майбутню зустріч в Берліні, він називає «бандитської стрілкою».

«Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у сучасній українській історії», – сказав Піонтковський.

«Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував, це герої Росії, котрі виконують своє зобов’язання. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський», – зазначив він.

«Героями Росії» політолог назвав представників «колективного Зеленського» («апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику»):

«Коломойський, Богдан, Єрмак, Портнов».

«Так, і Портнов. Усі ці люди сьогодні є реальною владою в Україні», – підкреслив Піонтковський.

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