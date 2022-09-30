Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Офіс президента

Україна подасть Зеленський: «Ми вже пройшли свій шлях у НАТО і вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу для вступу»

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Олексій Стефанчук та міністр оборони Олексій Резніков підписали історичну заявку на вступ України до НАТО в пришвидшеному порядку. 

«Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію. Силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс», – зазначив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський готовий домовлятися із президентом Росії, але є нюанс.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмак: «Ми працюємо далі і звільняємо українські території»
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
Сьогодні, 15:40
Путін просить Україну про переговори (відео)
Путін просить Україну про переговори (відео)
Сьогодні, 15:29
Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)
Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)
Сьогодні, 17:17

Події в Україні

Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
Путін просить Україну про переговори (відео)
Путін просить Україну про переговори (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
78K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
67K
Як повалити Путіна? Що говорить наука
58K
Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна
57K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
50K
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту