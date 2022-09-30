Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)

Україна подасть Зеленський: «Ми вже пройшли свій шлях у НАТО і вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу для вступу»

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Олексій Стефанчук та міністр оборони Олексій Резніков підписали історичну заявку на вступ України до НАТО в пришвидшеному порядку.

«Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію. Силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс», – зазначив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський готовий домовлятися із президентом Росії, але є нюанс.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».