Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський затвердив склад делегації на генасамблею ООН

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський затвердив склад делегації на генасамблею ООН
Зеленський візьме участь у засіданні дистанційно
фото з відкритих джерел

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

«Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)», – зазначається в документі.

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генпрокурор Андрій Костін, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента Юрій Вітренко, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник Президента в Криму Таміла Ташева.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН  ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі.

Теги: Генпрокурор ООН Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Сергій Кислиця

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Які країни не підтримали (список)
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Які країни не підтримали (список)
2 березня, 20:02
Уже 7 квітня Росію можуть позбавити членства у Раді з прав людини
Генасамблея ООН готується виключити РФ з Ради з прав людини
6 квiтня, 16:42
Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів РПЛ, які займають 47 місць
Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії
10 травня, 19:06

Політика

Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині
Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині
Зеленський затвердив склад делегації на генасамблею ООН
Зеленський затвердив склад делегації на генасамблею ООН
Звірства окупантів в Ізюмі: Кремль відреагував цинічною заявою
Звірства окупантів в Ізюмі: Кремль відреагував цинічною заявою
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Україна на Генасамблеї ООН запропонує схвалити конфіскацію активів Росії, – ЗМІ
Україна на Генасамблеї ООН запропонує схвалити конфіскацію активів Росії, – ЗМІ
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
148K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
117K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
116K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
47K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
28K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту