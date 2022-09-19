Зеленський затвердив склад делегації на генасамблею ООН

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

«Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)», – зазначається в документі.

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генпрокурор Андрій Костін, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента Юрій Вітренко, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник Президента в Криму Таміла Ташева.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі.