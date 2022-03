Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України». Які країни не підтримали (список)

Сьогодні, 2 березня, Генасамблея ООН в рамках спеціальної сесії ухвалила резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 141 країни.

Резолюція вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести усі війська з території нашої держави.

