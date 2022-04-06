Генасамблея ООН готується виключити РФ з Ради з прав людини

Уже 7 квітня Росію можуть позбавити членства у Раді з прав людини

Відомо, що голосування скликали на запит США та Великої Британії

Генасамблея ООН у четвер, 7 квітня, проголосує за виключення Росії з Ради прав людини. Про це повідомляє Le Parisien.

Засідання призначили на 10:00 за місцевим часом. Це означає, що за Києвом воно розпочнеться о 16:00.

У засіданні візьмуть участь 193 члени Генасамблеї.

Аби Росія більше не була членом Ради прав людини, потрібна більшість у дві третини країн. Голоси представників тих країн, які утримаються під час голосування, враховувати не будуть.

Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

Йшлося про статтю-розповідь депутата Бучанської міської ради Катерини Українцевої про ситуацію в місті під назвою «Хтось перед смертю їхав велосипедом. Хтось гуляв парою». Цей матеріал вийшов на сайті «Медуза». І цитату з нього згадав у своєму виступі російський дипломат Василь Небензя.