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    Генасамблея ООН готується виключити РФ з Ради з прав людини

    Уже 7 квітня Росію можуть позбавити членства у Раді з прав людини - Генасамблея ООН готується виключити РФ з Ради з прав людини
    Уже 7 квітня Росію можуть позбавити членства у Раді з прав людини
    Фото з відкритих джерел

    Відомо, що голосування скликали на запит США та Великої Британії

    Генасамблея ООН у четвер, 7 квітня, проголосує за виключення Росії з Ради прав людини. Про це повідомляє Le Parisien.

    Засідання призначили на 10:00 за місцевим часом. Це означає, що за Києвом воно розпочнеться о 16:00.

    У засіданні візьмуть участь 193 члени Генасамблеї.

    Аби Росія більше не була членом Ради прав людини, потрібна більшість у дві третини країн. Голоси представників тих країн, які утримаються під час голосування, враховувати не будуть.

    Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

    Йшлося про статтю-розповідь депутата Бучанської міської ради Катерини Українцевої про ситуацію в місті під назвою «Хтось перед смертю їхав велосипедом. Хтось гуляв парою». Цей матеріал вийшов на сайті «Медуза». І цитату з нього згадав у своєму виступі російський дипломат Василь Небензя.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    Генасамблея ООН готується виключити РФ з Ради з прав людини