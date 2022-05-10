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    Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії

    Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів РПЛ, які займають 47 місць - Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії
    Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів РПЛ, які займають 47 місць
    фото з відкритих джерел

    За відповідне рішення проголосували 157 країн

    Генеральна Асамблея ООН у вівторок обрала Чеську Республіку до Ради з прав людини замість Росії, яку було усунуто через вторгнення в Україну. За відповідне рішення проголосували 157 країн, 23 утрималися, повідомляє «Укрінформ».

    Генасамблея ООН 7 квітня на надзвичайному спеціальному засіданні ухвалила резолюцію про позбавлення Росію прав у РПЛ, після чого РФ оголосила про повний вихід з Ради.

    Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів РПЛ, які займають 47 місць. Термін повноважень кожного члена становить три роки, Росія перебувала в РПЛ другий рік цього терміну.

    Нагадаємо, Рада ООН з прав людини проведе 34-те спеціальне засідання, присвячене погіршенню ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії. Раніше повідомлялося, що росіяни погрожували дипломатам в ООН

    Теги: росія окупанти ООН війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії