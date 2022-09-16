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Генасамблея ООН дозволила Зеленському виступити на сесії онлайн

Альона Боженко
glavcom.ua
Генасамблея ООН дозволила Зеленському виступити на сесії онлайн
Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН
фото ілюстративне

Президент виступить із попередньо записаним відеозверненням

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі. Про це повідомляє Reuters.

Президент України виступить наступного тижня на щорічній зустрічі світових лідерів із попередньо записаним відеозверненням.

За резолюцію проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.

Тиждень високого рівня, у якому традиційно беруть участь лідери держав, проходитиме з 20 до 26 вересня. У ці дні заплановано виступи безпосередньо з трибуни ООН або у віртуальному режимі президентів, прем’єр-міністрів, глав зовнішньополітичних відомств усіх 193 держав-членів Організації. Виступ від України очікується 21 вересня після 22:00 за київським часом. Також відбуватимуться двосторонні зустрічі на найвищому рівні.

Нагадаємо, головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв’язала проти України, стосується всього світу.

Разом з тим постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що нинішня сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії.

Теги: росія ООН війна Володимир Зеленський

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