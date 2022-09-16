Генасамблея ООН дозволила Зеленському виступити на сесії онлайн

Президент виступить із попередньо записаним відеозверненням

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі. Про це повідомляє Reuters.

Президент України виступить наступного тижня на щорічній зустрічі світових лідерів із попередньо записаним відеозверненням.

За резолюцію проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.

Тиждень високого рівня, у якому традиційно беруть участь лідери держав, проходитиме з 20 до 26 вересня. У ці дні заплановано виступи безпосередньо з трибуни ООН або у віртуальному режимі президентів, прем’єр-міністрів, глав зовнішньополітичних відомств усіх 193 держав-членів Організації. Виступ від України очікується 21 вересня після 22:00 за київським часом. Також відбуватимуться двосторонні зустрічі на найвищому рівні.

Нагадаємо, головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв’язала проти України, стосується всього світу.

Разом з тим постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що нинішня сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії.