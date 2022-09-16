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Президент затвердив «транспортний безвіз» з Євросоюзом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент затвердив «транспортний безвіз» з Євросоюзом
Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом
фото ілюстративне

«Транспортний безвіз» діятиме протягом року з можливим продовженням

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 вересня, затвердив угоду про так званий «транспортний безвіз» між Україною та Європейським союзом. Про це повідомляє Офіс президента.

«Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні», – йдеться в повідомленні.

Документ скасовує обов'язкове отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення в європейських країнах. Це своєю чергою значно полегшує експорт та дозволяє уникнути його зупинки. Також спрощується визнання водійських документів. Відтепер українським водіям в ЄС не потрібно мати міжнародне посвідчення.

«Транспортний безвіз» буде діяти протягом року з можливим продовженням.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що з 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами.

До слова, Верховна Рада 15 серпня ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.

Теги: експорт перевезення Європейський союз Україна Володимир Зеленський

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