Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS

Парламентарі повернули мита на імпортні товари

Верховна Рада України сьогодні, 21 червня, під час засідання, у першому читанні схвалила «митний безвіз» (№ 7420) та приєднання до системи NCTS. Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 269 народних обранців.

До слова, учора, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт 7420 про «митний безвіз» з ЄС.

Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС. «Відверто говорячи, законопроєкт підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», – написав посадовець.

Також парламентарі повернули мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто – нові правила почнуть діяти з 1 липня.

Відповідний урядовий законопроєкт № 7418 підтримали відразу у двох читаннях – 234 голоси за.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.