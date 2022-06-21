  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS
рус
    Політика

    Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS

    Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS
    фото з відкритих джерел

    Парламентарі повернули мита на імпортні товари

    Верховна Рада України сьогодні, 21 червня, під час засідання, у першому читанні схвалила «митний безвіз» (№ 7420) та приєднання до системи NCTS. Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

    За відповідне рішення проголосували 269 народних обранців.

    До слова, учора, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт 7420 про «митний безвіз» з ЄС.

    Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС. «Відверто говорячи, законопроєкт підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», – написав посадовець.

    Також парламентарі повернули мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто – нові правила почнуть діяти з 1 липня.

    Відповідний урядовий законопроєкт № 7418 підтримали відразу у двох читаннях – 234 голоси за.

    Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

    У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна ПДВ Україна окупація Ярослав Железняк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS