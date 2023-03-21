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Зеленський затвердив відзнаку «Місто-герой України»: який вигляд вона матиме

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський затвердив відзнаку «Місто-герой України»: який вигляд вона матиме
Офіс президента

Присвоєння почесної відзнаки проводиться указом президента України

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку «Місто-герой України» та її малюнок. Про це йдеться в указі №171/2023.

«Почесна відзнака «Місто-герой України» встановлена, щоб відзначити подвиг, масовий героїзм і стійкість громадян, виявлений у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Присвоєння почесної відзнаки проводиться указом президента України», – йдеться в документі.

Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручаються основа верхівки древка прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

Основа верхівки древка виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною. На пластині рельєфні написи: «Місто-герой України _____» і «указ президента України № _______».

Зеленський затвердив відзнаку «Місто-герой України»: який вигляд вона матиме фото 1

Стрічка почесної відзнаки шовкова муарова, зі смужками синього і жовтого кольорів. Кінці стрічки прикрашено золотавими китицями.

Нагадаємо, попередньо «Містами-героями» в Україні будуть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка.

Теги: місто Володимир Зеленський указ

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