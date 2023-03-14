Влада Маріуполя повідомила, як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Вздовж траси від Маріуполя до кордону Маріупольського району в напрямку Донецька росіяни риють окопи

Російські окупанти почали створювати укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк. Так загарбники намагаються підготуватися до контрнаступу Збройних сил України. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає «24 канал».

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Зазначається, що відповідні дії окупанти розпочали нещодавно, раніше вони взагалі не укріплювали цю лінію.

«Вздовж траси від Маріуполя до кордону Маріупольського району в напрямку Донецька риють окопи», – зазначив Андрющенко.

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Радник мера зазначив, що все це дуже смішно на вигляд – такі собі інженерні війська з лопатами риють окопи. Також вони почали встановлювати протитанкові їжаки та «зуби дракона»,

До того ж серед окупантів почала поширюватися інформація, що до нас доїжджають ЗРК Patriot. Якщо їх встановити поближче до Запоріжжя, то літакам над Маріуполем буде теж не надто комфортно.

Також росіяни хочуть «розпорошитися» по місту, бо розуміють, що ЗСУ не створюватимуть загрози цивільним у Маріуполі. А небезпеку там становить ППО окупантів, уламки якої вже почали падати на місто.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують план евакуації в одній із областей.