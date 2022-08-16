Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили

Президенти України та Франції обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з останніх телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна минуло два місяці. У Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, президент Франції неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. На французькому телеканалі France 2 навіть показали фільм про переговори президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна.

Також кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх «переглянути».

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.