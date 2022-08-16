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Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили
Зеленський подякував Макрону за вагому оборонну підтримку
Ludovic Marin, AFP

Президенти України та Франції обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зідзвонився з Макроном: про що говорили фото 1

Раніше повідомлялося, що з останніх телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна минуло два місяці. У Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, президент Франції неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним. На французькому телеканалі France 2 навіть показали фільм про переговори президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна.

Також кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх «переглянути». 

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Теги: війна в Україні Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Франція

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