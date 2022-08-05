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Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
фото з відкритих джерел

Остання розмова Макрона та Путіна була два місяці тому

З останніх телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна минуло 2 місяці. У Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.

«Не зідзвонюються, тому що поки вважають, що не настав момент, і зараз поки це не потрібно», – цитують позицію РФ російські Telegram-канали.

Крім того, соратники Путіна додають, що якщо виникне така потреба, то контакт може бути організований.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, президент Франції неодноразово проводив багатогодинні телефонні розмови з Путіним.

На додаток, на французькому телеканалі France 2 навіть показали фільм про переговори президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна.

Також кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх «переглянути». 

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Теги: росія путін Франція Еммануель Макрон

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