Французький дипломат розказав про враження Макрона після побаченого у Бучі

«Макрона і Катрін Колонна вразили жахіття, скоєні російськими солдатами»

Французький президент Еммануель Макрон та очільниця МЗС Катрін Колонна після відвідин Бучі й Ірпеня були дуже схвильовані та зворушені мужністю українського народу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен.

«Звичайно, вони ділились своїми враженнями і публічно, і приватно. Вони були дуже схвильовані та зворушені мужністю українського народу, його здатністю чинити опір, його волею, здатністю до перемоги, до захисту власної території. Успішна оборона Києва також була ними відзначена. І, звичайно, їх (Макрона і Катрін Колонна – «Главком») вразили жахіття, скоєні російськими солдатами», – сказав дипломат.

Етьєн де Понсен також повідомив, що Франція була першою країною, яка на заклик генпрокурора України Ірини Венедиктової відрядила групу експертів, які досліджували по гарячих слідах воєнні злочини.

«І за моєї участі та пані Венедиктової відбудеться офіційна передача обладнання для проведення ДНК- аналізу. Така лабораторія була у французьких експертів, і вона дуже вразила українських фахівців, ми її спеціально замовили, щоб подарувати вам», – пообіцяв посол.

Нагадаємо, нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна 30 травня приїхала з візитом до Києва та відвідала розгромлену окупантами Бучу.

Крім того, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Також до делегації приєднався глава Румунії Клаус Йоханніс. Світові лідери відвідали Ірпінь, аби на власні очі побачити наслідки російських звірств.

Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.







