Макрон говорив із Путіним перед вторгненням РФ: деталі дзвінка

Макрон запропонував Путіну організувати саміт з Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації

Розмова відбулася 20 лютого

За кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх «переглянути». Про це повідомляє Le Parisien.

Дев’ятихвилинну розмову Макрона та Путіна покладено в основу документального фільму «Президент, Європа і війна», який має вийти 30 червня на телеканалі France 2.

Телефонний дзвінок відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Відомо, що Макрон попросив Путіна прояснити ситуацію та прямо розповісти про свої наміри. У відповідь, кремлівський диктатор заявив, що президент України Володимир Зеленський «нічого не робить для виконання Мінських домовленостей та бреше».

Путін також звинуватив Макрона у бажанні «переглянути Мінські домовленості» та попросив врахувати «мирні пропозиції» терористів з так званих «ЛДНР».

У відповідь президент Франції відповів що йому «начхати на думку сепаратистів, в угоді вона не передбачена». Водночас він запропонував себе у ролі посередника і заявив, що «зажадає від Зеленського негайної зустрічі».

Наостанок Макрон запропонував Путіну організувати саміт з президентом США Джо Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації. Путін сказав, що «не у захваті від ідеї призначення конкретної дати, а зустріч потрібно готувати, пливучи за течією».

Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.