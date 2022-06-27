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  4. Макрон говорив із Путіним перед вторгненням РФ: деталі дзвінка
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    Політика

    Макрон говорив із Путіним перед вторгненням РФ: деталі дзвінка

    Макрон запропонував Путіну організувати саміт з Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації - Макрон говорив із Путіним перед вторгненням РФ: деталі дзвінка
    Макрон запропонував Путіну організувати саміт з Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації
    фото з відкритих джерел

    Розмова відбулася 20 лютого

    За кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Еммануелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх «переглянути». Про це повідомляє Le Parisien.

    Дев’ятихвилинну розмову Макрона та Путіна покладено в основу документального фільму «Президент, Європа і війна», який має вийти 30 червня на телеканалі France 2.

    Телефонний дзвінок відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

    Відомо, що Макрон попросив Путіна прояснити ситуацію та прямо розповісти про свої наміри. У відповідь, кремлівський диктатор заявив, що президент України Володимир Зеленський «нічого не робить для виконання Мінських домовленостей та бреше».

    Путін також звинуватив Макрона у бажанні «переглянути Мінські домовленості» та попросив врахувати «мирні пропозиції» терористів з так званих «ЛДНР».

    У відповідь президент Франції відповів що йому «начхати на думку сепаратистів, в угоді вона не передбачена». Водночас він запропонував себе у ролі посередника і заявив, що «зажадає від Зеленського негайної зустрічі».

    Наостанок Макрон запропонував Путіну організувати саміт з президентом США Джо Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації. Путін сказав, що «не у захваті від ідеї призначення конкретної дати, а зустріч потрібно готувати, пливучи за течією».

    Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.

    Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

    Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Макрон говорив із Путіним перед вторгненням РФ: деталі дзвінка