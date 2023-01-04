Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Президенти обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного
Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.
«Узгодили з Клаусом Йоганнісом кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі», – йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Румунії за солідарність і підтримку в протистоянні російській агресії. Сторони також обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного.
Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Румунії заявив, що «переговори з Росією можуть бути єдиним шансом для миру в Україні». Він висловив думку, що «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».
Динку переконував, що Росія має ресурси для продовження війни, тому висловив переконання, що Україні потрібно іти на переговори з РФ, навіть якщо це призведе до замороження конфлікту.
Згодом стало відомо, що міністр подав у відставку.
Коментарі — 0