Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці

Клаус Йоганніс та Володимир Зеленський під час зустрічі в Україні 16 червня 2022 року

Президенти обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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«Узгодили з Клаусом Йоганнісом кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Румунії за солідарність і підтримку в протистоянні російській агресії. Сторони також обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного.

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Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Румунії заявив, що «переговори з Росією можуть бути єдиним шансом для миру в Україні». Він висловив думку, що «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».

Динку переконував, що Росія має ресурси для продовження війни, тому висловив переконання, що Україні потрібно іти на переговори з РФ, навіть якщо це призведе до замороження конфлікту.

Згодом стало відомо, що міністр подав у відставку.