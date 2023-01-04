Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Клаус Йоганніс та Володимир Зеленський під час зустрічі в Україні 16 червня 2022 року
Офіс президента

Президенти обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Румунії Клаусом Йоганнісом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Узгодили з Клаусом Йоганнісом кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Румунії за солідарність і підтримку в протистоянні російській агресії. Сторони також обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Румунії заявив, що «переговори з Росією можуть бути єдиним шансом для миру в Україні». Він висловив думку, що «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».

Динку переконував, що Росія має ресурси для продовження війни, тому висловив переконання, що Україні потрібно іти на переговори з РФ, навіть якщо це призведе до замороження конфлікту.

Згодом стало відомо, що міністр подав у відставку.

Теги: росія Румунія Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

скріншот з відео
На параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z
Вчора, 15:31
Румунія розкритикувала Москву за ведення бойових дій в Україні
Територіальні претензії до України: Румунія відкинула слова Путіна
6 листопада, 2022, 02:53
Міністр зазначив, що не «спекулює на тему гіпотетичних ситуацій»
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову
19 грудня, 2022, 20:24

Політика

Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
37K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
25K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
12K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
9848
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
8867
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту