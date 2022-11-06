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Територіальні претензії до України: Румунія відкинула слова Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Територіальні претензії до України: Румунія відкинула слова Путіна
Румунія розкритикувала Москву за ведення бойових дій в Україні
фото з відкритих джерел

Бухарест підтвердив підтримку незалежності України

Румунія відкидає висловлені президентом РФ Володимира Путіна твердження, які помилково наводять на думку про те, що країна має територіальні претензії до України. Про це повідомляє МЗС Румунії .

Бухарест у своїй заяві також розкритикував Москву за ведення бойових дій в Україні та підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

«Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені Президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки попередили Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні

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Теги: росія війна путін Румунія Україна

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