Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову

Міністр зазначив, що не «спекулює на тему гіпотетичних ситуацій»

Ауреску: «Я не вірю в подібні конструкції, які б зараз загрожували Молдові»

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що не бачить загроз для Молдови зі сторони Російської Федерації. Про це повідомляє NewsMaker.

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«Війна, яку Росія веде у сусідній державі, є безуспішною. Ми бачимо, що Росія займає оборонну позицію, а Україна показує досить добрі результати на театрі воєнних дій. Як наслідок, я не вірю в подібні конструкції, які б зараз загрожували Молдові», – сказав Ауреску.

Міністр зазначив, що не спекулює на тему гіпотетичних ситуацій, але поки що, на підставі інформації, якою він володіє, Молдові нічого не загрожує. Проте, додав, що якщо подібна ситуація «стане можлива», влада Румунії обговорить із молдавською заходи, які необхідно буде вжити.

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«Але на цей час у нас немає інформації про ризики для Молдови такого роду», – додав Ауреску.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Російська Федерація планує вторгнення в Молдову на початку 2023 року.

Росія відповіла і заявила, що звинувачення у плануванні нападу Росії на Молдову не більше ніж «інформаційне сміття», метою якого є «отримання додаткового фінансування або інші завдання, які мало відображають реальний стан справ».

До слова, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних» після того, як Молдова відкликала ліцензії на мовлення у проросійських шести телеканалів.