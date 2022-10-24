Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку

Надія Клочко
glavcom.ua
Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку
Василе Динку сьогодні, 24 жовтня, оголосив про відставку з посади міністра оборони Румунії
фото з відкритих джерел

Низка румунських політиків, в тому числі і президент країни, висловили свою незгоду з суперечливою заявою Василе Динку про мир для України

Міністр оборони Румунії Василе Динку, який нещодавно заявив, що переговори з Росією можуть бути «єдиним шансом» на мир в Україні, подав у відставку, повідомляє Romania-Insider.

«Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, які вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування міністерства, національної оборони та румунської армії», – сказав Динку.

Нещодавно глава Міноборони Румунії заявив, що «переговори з Росією можуть бути єдиним шансом для миру в Україні». Він висловив думку, що «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».

Динку переконував, що Росія має ресурси для продовження війни, тому висловив переконання, що Україні потрібно іти на переговори з РФ, навіть якщо це призведе до замороження конфлікту.

«В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей», – пояснив він.

У відповідь декілька високопосадовців, у тому числі президент країни Клаус Йоганніс розкритикували Динку за суперечливий коментар щодо сусідньої України. Румунський президент порадив Динку «частіше читати повідомлення в пресі, щоб дізнатися позицію Румунії, адже Україна сама вирішує, як вести переговори».

Прем'єр-міністр Ніколае Чуке також додав, що ці заяви Динку не відображають офіційну позицію Румунії, і що він поговорить з міністром оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Румунії переведе $1,4 млн до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії. 

У вересні міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Зокрема, країни погодили підписання тристороннього договору з метою посилення взаємозв'язку енергопостачання між Україною, Румунією та Молдовою. Також міністри домовилися збільшити двосторонні поставки електроенергії за контрактами між компаніями країн.

Разом з тим наприкінці серпня Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.

Читайте також: Як українські біженці стають активістами: історія харків’янки у Румунії
Теги: росія Румунія відставка Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунія надасть Україні кошти на оборону у регіоні Чорного моря
Румунія виділить кошти на зміцнення оборонної сфери України: скільки отримаємо
15 жовтня, 21:10
Міністр оборони Румунії Васіле Динку виступив із неоднозначною заявою
Румунія закликала до мирних переговорів із Росією. Арахамія відповів
9 жовтня, 15:25
Іспанія підсилює східний фланг НАТО
Іспанія підсилює східний фланг НАТО. Винищувачі Eurofighter прямують в Румунію та Болгарію
Вчора, 04:59

Політика

Прем’єріада у Британії: визначився переможець
Прем’єріада у Британії: визначився переможець
Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку
Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга
Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга
Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 
Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
52K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
29K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
18K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
15K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
13K
Ріші Сунак. Цікаві факти про ймовірного претендента на премʼєрське крісло Британії 

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту