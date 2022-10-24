Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку

Василе Динку сьогодні, 24 жовтня, оголосив про відставку з посади міністра оборони Румунії

Низка румунських політиків, в тому числі і президент країни, висловили свою незгоду з суперечливою заявою Василе Динку про мир для України

Міністр оборони Румунії Василе Динку, який нещодавно заявив, що переговори з Росією можуть бути «єдиним шансом» на мир в Україні, подав у відставку, повідомляє Romania-Insider.

«Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, які вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування міністерства, національної оборони та румунської армії», – сказав Динку.

Нещодавно глава Міноборони Румунії заявив, що «переговори з Росією можуть бути єдиним шансом для миру в Україні». Він висловив думку, що «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».

Динку переконував, що Росія має ресурси для продовження війни, тому висловив переконання, що Україні потрібно іти на переговори з РФ, навіть якщо це призведе до замороження конфлікту.

«В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей», – пояснив він.

У відповідь декілька високопосадовців, у тому числі президент країни Клаус Йоганніс розкритикували Динку за суперечливий коментар щодо сусідньої України. Румунський президент порадив Динку «частіше читати повідомлення в пресі, щоб дізнатися позицію Румунії, адже Україна сама вирішує, як вести переговори».

Прем'єр-міністр Ніколае Чуке також додав, що ці заяви Динку не відображають офіційну позицію Румунії, і що він поговорить з міністром оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Румунії переведе $1,4 млн до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії.

У вересні міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Зокрема, країни погодили підписання тристороннього договору з метою посилення взаємозв'язку енергопостачання між Україною, Румунією та Молдовою. Також міністри домовилися збільшити двосторонні поставки електроенергії за контрактами між компаніями країн.

Разом з тим наприкінці серпня Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.