Румунія закликала до мирних переговорів із Росією. Арахамія відповів

Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що слід вести переговори із РФ, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом

Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні. Як повідомляє G4 Media, таке Динку сказав у етері румунського телеканалу Prima TV.

«Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори», – зазначив він.

На думку глави румунського Міноборони, «країни світу, НАТО, США» повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки «політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території».

Динку вважає, що Росія має ресурси для продовження війни.

«В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей», – пояснив він.

Тим часом, на заяву румунського міністра відповів голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів із росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і росія в цих перемовинах зайва.

Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку», – сказав Арахамія.

Як відомо, 30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, доки нею керує Володимир Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Раніше ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам.