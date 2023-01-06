Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: деталі (відео)

Сторони дійшли висновку, що російська пропозиція «припинення вогню» – це маніпуляція

До України завітали американські сенатори Джек Рід та Ангус Кінг. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з ними. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський обговорив із сенаторами ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації. Вони дійшли висновку, що російська пропозиція «припинення вогню» – це маніпуляція, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

«Зустрівся з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом... Дякую американському народу, президенту США та Конгресу за підтримку України! Цінуємо допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. І це наближає нашу перемогу», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні сучасні зенітні ракети Sea Sparrow.

До слова, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.