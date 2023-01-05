США хочуть модернізувати боєприпаси часів Холодної війни, щоб передати Україні – Politico

Україна може отримати модернізовані ракети для давно знятих з виробництва систем протиповітряної оборони США Hawk

У Сполучених Штатах Америки запустили програму із вилучення боєприпасів часів Холодної війни з бункерів і модернізацію їх, щоб вони стали корисними для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на своє джерело.

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Джерело зазначає, що одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих з виробництва систем протиповітряної оборони США Hawk отримають необхідні оновлення для відправки в бій проти російських загарбників.

Ракети Hawk працюватимуть в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла відправити Україні. Система все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.

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Крім того, США шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України.