Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США – СNN

Олександра Садова
glavcom.ua
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США – СNN
фото з відкритих джерел

Представник міноборони США вважає, що українці повинні зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot. Про це заявив представник американського міністерства оборони, пише CNN.

За словами прессекретаря Пентагону, генерала Пета Райдера, розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.

«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав представник міноборони США.

Нагадаємо, Державний департамент США вважає, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької АЕС та передати її під контроль України.

Сполучені Штати Америки підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, нагадавши про діяльність МАГАТЕ в Україні. Також важливим є повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

Також у Сполучених Штатах Америки запустили програму із вилучення боєприпасів часів Холодної війни з бункерів і модернізацію їх, щоб вони стали корисними для України.

Джерело зазначає, що одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих з виробництва систем протиповітряної оборони США Hawk отримають необхідні оновлення для відправки в бій проти російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України. Проте коли США можуть передати Україні ці БПМ наразі невідомо. 

Теги: США Пентагон військові навчання Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Терорист Стрєлков відкрито заявив, що Путіна чекає Гаага
Терорист Стрєлков відкрито заявив, що Путіна чекає Гаага
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США – СNN
Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США – СNN
Вбивці та торговці наркотиками. Журналісти дізналися, кого Пригожин випустив на волю
Вбивці та торговці наркотиками. Журналісти дізналися, кого Пригожин випустив на волю
«‎Різдвяне перемир'я» Кремля: Литва різко відреагувала
«‎Різдвяне перемир'я» Кремля: Литва різко відреагувала
Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа
Спікеріада у США: на посаду висунуто Трампа
Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту
Уряд Чаду заявив про спробу держперевороту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
25K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
20K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
16K
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
12K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
9829
Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Новини

ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту