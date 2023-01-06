Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США – СNN

Представник міноборони США вважає, що українці повинні зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot. Про це заявив представник американського міністерства оборони, пише CNN.

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За словами прессекретаря Пентагону, генерала Пета Райдера, розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на ракетній системі Patriot.

«Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав представник міноборони США.

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Нагадаємо, Державний департамент США вважає, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької АЕС та передати її під контроль України.

Сполучені Штати Америки підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, нагадавши про діяльність МАГАТЕ в Україні. Також важливим є повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

Також у Сполучених Штатах Америки запустили програму із вилучення боєприпасів часів Холодної війни з бункерів і модернізацію їх, щоб вони стали корисними для України.

Джерело зазначає, що одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих з виробництва систем протиповітряної оборони США Hawk отримають необхідні оновлення для відправки в бій проти російських загарбників.

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Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України. Проте коли США можуть передати Україні ці БПМ наразі невідомо.