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Politico: США передасть Україні сучасні зенітні ракети Sea Sparrow

Олександра Садова
glavcom.ua
Politico: США передасть Україні сучасні зенітні ракети Sea Sparrow
Зенітні ракети Sea Sparrow
фото з відкритих джерел

Ракети дозволять перехоплювати літаки чи крилаті ракети

У новий пакет військової допомоги Україні від США вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Двоє людей розповіли виданню, що українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки «Бук» для запуску Sea Sparrow.

До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

AIM-7 «Sparrow» («Горобець») – американська керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення . Надійшла на озброєння ВМС США у 1956 році . Багаторазово модернізувалася і дотеперішнього часу використовується ВПС багатьох країн світу, поступово замінюючись більш досконалою ракетою AIM-120 AMRAAM . Існує зенітний варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.

Характеристики Sea Sparrow:

  • Стартова вага: 231,2 кг
  • Маса бойової частини: 39 кг
  • Дальність пуску у передню півсферу: 70 км
  • Довжина: 3,66 м
  • Діаметр: 0,203 м
  • Розмах крил: 0,81 м
  • Час роботи двигуна AIM-7E: 2,8 сек.[16]
  • Швидкість 4 Маха

Раніше повідомлялося, що США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. 

Нагадаємо, Німеччина виведе військову підтримку України на новий рівень і може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти Marder. У німецьких урядових колах говорять про «якісний крок» у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно – з промислових запасів. Український уряд давно просить про ці БМП. Відомо, що рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.

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Теги: США війна військова техніка Україна ракета

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