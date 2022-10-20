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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: про що говорили (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: про що говорили (відео)
Лідери двох країн обговорили питання протидії російській агресії
фото скріншот відео

Глава держави подякував Швейцарії за підтримку 

До Києва з робочим візитом прибув президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави, що темою переговорів стане питання протидії російській агресії.

«Вітаю в Києві Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності. Головна тема наших переговорів – подальша взаємодія у відповідь на терор Росії. Дякую за принципове засудження злочинної спроби анексії територій України та підтримку Швейцарією санкційних пакетів ЄС!», – написав Зеленський.

Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України. 

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Теги: Швейцарія Володимир Зеленський президент влада нейтралітет відео

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