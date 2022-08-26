Посол Швейцарії зізнався, що не очікував такого спротиву окупантам від українців

«Ваші люди знають, за що вони гинуть. Це, можливо, велика моральна перевага України»

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд вважає, що наразі складно спрогнозувати, чим може закінчитися війна України з РФ. Однак героїчний спротив українців та майстерність нашої армії вразили світ. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«Я реаліст. Якщо уважно зважити асиметрію двох армій, то вона дуже на користь Росії. Однак ніхто не міг уявити за кілька тижнів до війни і навіть навряд чи поставив би один долар на те, що українці змогли зробити за ці шість місяців. Така спроможність чинити опір і боротися вражає. Тому я дуже захоплююся вашою стійкістю і я знаю, що багато співгромадян Швейцарії так само», – каже дипломат.

Однак треба розуміти, що 24% нашої території перебуває під окупацією, а спроможності в іншої сторони є величезними.

«Я не можу передбачити, що може статися. Зараз дуже важкий і небезпечний час. Для України це справа виживання як держави та нації, у якій люди є вільними у цій частині Європи. Ваші люди знають, за що вони гинуть. Це, можливо, велика моральна перевага України», – вважає Вільд.

Водночас через свої дії та пропаганду, Росія втрачає довіру і честь в очах багатьох країн у всьому світі: загарбницька війна, зневага та порушення міжнародного гуманітарного права під час ведення війни та фальшивий «укро-нацистський» наратив для виправдання військової агресії, яку в Росії називають «спецоперацією».

Нагадаємо, також посол Швейцарії в Україні Клод Вільд розповів, як сприйняв новину про те, що послом України в Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова.