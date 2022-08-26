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Посол Швейцарії зізнався, що не очікував такого спротиву окупантам від українців

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Посол Швейцарії зізнався, що не очікував такого спротиву окупантам від українців
 «Ніхто не міг уявити, що українці чинитимуть такий опір»
фото: Генштаб

«Ваші люди знають, за що вони гинуть. Це, можливо, велика моральна перевага України»  

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд вважає, що наразі складно спрогнозувати, чим може закінчитися війна України з РФ. Однак героїчний спротив українців та майстерність нашої армії вразили світ. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«Я реаліст. Якщо уважно зважити асиметрію двох армій, то вона дуже на користь Росії.  Однак ніхто не міг уявити за кілька тижнів до війни і навіть навряд чи поставив би один долар на те, що українці змогли зробити за ці шість місяців. Така спроможність чинити опір і боротися вражає. Тому я дуже захоплююся вашою стійкістю і я знаю, що багато співгромадян Швейцарії так само», – каже дипломат.

Однак треба розуміти, що 24% нашої території перебуває під окупацією, а спроможності в іншої сторони є величезними.  

«Я не можу передбачити, що може статися. Зараз дуже важкий і небезпечний час. Для України це справа виживання як держави та нації, у якій люди є вільними у цій частині Європи. Ваші люди знають, за що вони гинуть. Це, можливо, велика моральна перевага України», – вважає Вільд.

Водночас через свої дії та пропаганду, Росія втрачає довіру і честь в очах багатьох країн у всьому світі: загарбницька війна, зневага та порушення міжнародного гуманітарного права під час ведення війни та фальшивий «укро-нацистський» наратив для виправдання військової агресії, яку в Росії називають «спецоперацією». 

Нагадаємо, також посол Швейцарії в Україні Клод Вільд розповів, як сприйняв новину про те, що послом України в Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Теги: ЗСУ Швейцарія

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