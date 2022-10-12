Швейцарія запровадила нові санкції проти РФ

До списку санкцій внесено більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ

Активи осіб, причетних до псевдореферендумів, будуть заморожені в Швейцарії

Влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України. Таке рішення ухвалив голова Федерального департаменту з питань економіки, освіти та досліджень (EAER), передає Федеральна рада Швейцарії.

«12 жовтня EAER вніс зміни до додатку 8 до указу про заходи, пов'язані із ситуацією в Україні: ще 30 осіб підпадають під економічні санкції та заборону на в'їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції», – йдеться у заяві.

Зазначається, що особи та організації включені до списку санкцій через причетність до псевдореферендумів, організованих Росією на українських територіях наприкінці вересня цього року. Тепер їхні активи у Швейцарії мають бути заморожені.

EAER також вніс зміни до указу, згідно з якими обмеження, які вже застосовуються до окупованих територій Донецької та Луганської областей України, відтепер також будуть застосовуватися до території Запорізької та Херсонської областей, яка тимчасово не перебуває під контролем українського уряду. Зміни набирають чинності 12 жовтня о 18.00.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія розширила санкції проти Росії.