Українець продає у Швейцарії унікальний рожевий Mercedes

Кабріолет виготовлений на індивідуальне замовлення і існує в одному екземплярі

Розкішний Mercedes Sbarro SL Roadster, пофарбований у яскраво-рожевий колір, який раніше неодноразово бачили на вулицях Києва, виставили на продаж на швейцарському сайті Ricardo.

Цей кабріолет побудований ательє Sbarro в 2004 році на індивідуальне замовлення і існує в єдиному екземплярі. Основою для нього став Mercedes-Benz SL600 1992 випуску, але дізнатися в кінцевому варіанті донора практично неможливо. Тюнери використали нові кузовні панелі, встановили іншу оптику, бампери, капот, колеса та величезне антикрило на кормі.

Салон унікального автомобіля оздоблений шкірою та алькантарою чорного та рожевого відтінків. Ковшоподібні крісла доповнили електроприводом. Під капотом Mercedes Sbarro SL Roadster встановлений 6,0-літровий двигун V12 потужністю 394 к.с., який працює у парі з чотириступеневою автоматичною коробкою передач.

Продавець зазначив, що пробіг кабріолету становить 142 806 км. Він має українську реєстрацію та особливі номерні знаки. Чоловік має намір виручити за цей неординарний автомобіль $250 тиc.

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