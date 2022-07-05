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    Політика

    Швейцарія подвоїть фінансування України

    Президент Швейцарії повідомив про додаткову допомогу Україні - Швейцарія подвоїть фінансування України
    Президент Швейцарії повідомив про додаткову допомогу Україні
    фото з відкритих джерел

    Київ отримає понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року

    Президент Швейцарії оголосив про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад 100 млн доларів) до кінця 2023 року. Про це Ігнаціо Кассіс заявив на конференції з відновлення України у Лугано в вівторок.

    «На тлі війни та з метою відновлення ми повинні посилити нашу підтримку. Швейцарія подвоїть фінансування у рамках співпраці з Україною до понад 100 млн швейцарських франків до кінця 2023 року», – сказав Кассіс.

    Крім того, додав Кассіс, Швейцарія надає фінансування через багатосторонніх партнерів України – ООН, ОБСЄ, Червоний хрест, Світовий банк, ЄБРР. На додачу Кассіс оголосив про виділення щонайменше 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.

    Раніше повідомлялося, що для фінансування України ЄС випустить спеціальні боргові папери.

    Крім того, Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни.

    Нагадаємо, 3 липня президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Під час переговорів австралійський прем’єр заявив про додатковий пакет посиленої допомоги.

    Теги: ЄС росія окупанти Швейцарія війна фінансування Україна окупація #stoprussia
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    Швейцарія подвоїть фінансування України