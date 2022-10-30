Вихід РФ із зернової угоди. Литва вигадала, як обійти російський шантаж

РФ знову хоче заблокувати експорт зерна з України

Путін порушує угоди та шантажує весь світ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, яким чином країнам світу можна обійти шантаж Росії та забезпечити подальшу роботу зернового коридору. Про це він написав у Twitter.

На його думку, світ має захистити перевезення за допомогою військових супроводів.

«Переговори з Росією не працюють. Володимир Путін порушує угоди та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об’єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж», – зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що за інформацією Мінінфраструктури, Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із «зернової угоди».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія «збільшить голод у світі», заблокувавши зернову угоду.