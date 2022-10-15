Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України

SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України

Глава МЗС Литви пропонує створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

«З’єднання з Інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника», – написав Ландсбергіс.

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок у цю справу.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.





Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.