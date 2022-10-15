Головна Країна Політика
search button user button menu button

Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Литви пропонує створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. 

«З’єднання з Інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника», – написав Ландсбергіс. 

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок у цю справу.

Як відомо, компанія SpaceX Ілона Маска заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просить Пентагон взяти це на себе.

Як стверджує SpaceX, фінансування коштуватиме понад $120 млн до кінця року та може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Читайте також: «Маску, що ти робиш?» Усі деталі скандалу із Starlink в Україні 

 


 

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск за кілька тижнів серйозно зіпсував собі репутацію
Чи варто нам боятися Ілона Маска?
Сьогодні, 19:27
SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України
Банкова відреагувала на відмову Маска фінансувати Starlink в Україні
Вчора, 20:49
Маск останнім часом регулярно пише скандальні дописи щодо України 
Образився? Маск прокоментував фінансування Starlink та згадав посла Мельника
Вчора, 12:01

Політика

Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
Лукашенко раптом закликав «зупинити війну в Україні і домовитися»
Лукашенко раптом закликав «зупинити війну в Україні і домовитися»
Лукашенко шокував новою заявою про участь Білорусі у війні з Україною
Лукашенко шокував новою заявою про участь Білорусі у війні з Україною
Зеленський подякував Байдену за «подарунок до Дня захисників і захисниць»
Зеленський подякував Байдену за «подарунок до Дня захисників і захисниць»
Нардеп пояснив сумніви України щодо «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі
Нардеп пояснив сумніви України щодо «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
У Києві пролунав вибух
122K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
90K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
42K
Росія вдарила ракетами по Київщині: перші подробиці
40K
Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW
25K
Російський ведучий втратив свідомість у прямому ефірі (відео)

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту