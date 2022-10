Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

«З’єднання з Інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника», – написав Ландсбергіс.

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок у цю справу.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.