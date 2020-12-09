Зеленський доручив Кабміну підготуватися до 35-х роковин Чорнобиля

Зеленський доручив уряду вжити невідкладних заходів для поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів у зоні відчуження

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Сьогодні глава держави підписав відповідний указ № 556/2020.

Про це повідомляє Офіс президент України.

Зеленський доручив уряду вжити невідкладних заходів для поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів у зоні відчуження, а також вдосконалення системи оперативного реагування на пожежі.

Уряд також повинен актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих. Також Кабміну доручено актуалізувати державні програми щодо поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Крім того, глава держави доручив уряду затвердити план заходів до роковин Чорнобиля, який повинен передбачати проведення у Києві урочистих заходів. Кабмін також має опрацювати питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої Чорнобилю.

Зазначимо, в ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія. В результаті аварії четвертий енергоблок було зруйновано. Влада Радянського Союзу тривалий час приховувала аварію.

До слова, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.

За 10 місяців 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб.