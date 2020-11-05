Чорнобильська зона відкрита для туристів

На локаціях офіційно затверджених туристичних маршрутів у зоні ЧАЕС обмежень не введено

Для відвідування зачинена лише територія ЧАЕС

Зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

В агентстві пояснили, що у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з запобіганням поширенню на території ЧАЕС коронавірусної хвороби, адміністрація ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції та в будівлі, щонайменше до 30 листопада 2020 року. Але відвідати місця та об’єкти, що розташовано навколо станції, можна.

Так, без перешкод відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться стіна пам’яті й скульптура Прометея, та побачать новий безпечний конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС.

На інших локаціях офіційно затверджених маршрутів обмежень не введено.

Як повідомлялося, з 2 по 15 листопада персонал Чорнобильської атомної електростанції переведений на особливий режим роботи у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції щонайменше до 30 листопада 2020 року.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня серед персоналу ЧАЕС було зафіксовано 54 випадки захворювання на коронавірус. З них 24 — виписано з одужанням, 30 — знаходяться на амбулаторному лікуванні.

32 працівники, контактні з особами, у яких виявлено позитивний результат тесту методом ПЛР на коронавірус, знаходяться на самоізоляції. Всі працівники спостерігаються сімейними лікарями.



