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    Президент доручив уряду розпочати підготовку до 25-річчя ухвалення Конституції

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    День Конституції України щороку відзначають 28 червня - Президент доручив уряду розпочати підготовку до 25-річчя ухвалення Конституції

    День Конституції України щороку відзначають 28 червня

    До складу Організаціного комітету залучать також представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад і громадських об'єднань

    У вівторок, 30 березня, президент Володимир Зеленський своїм указом постановив розпочати підготовку до святкування 25-ї річниці ухвалення Основного Закону. Підготовку покладено одночасно на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та главу Офісу президента Андрія Єрмака.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з указом, уряд має утворити Оргкомітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

    До складу Організаціного комітету залучать також представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад і громадських об'єднань.

    Передбачається проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

    Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

    Міністерство закордонних справ має запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до річниці Конституції.

    Нагадаємо, 28 червня у 2021 році припадає на понеділок.

    Теги: банк Конституція свята політика Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
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