«Володю я на тебе завжди рівнявся»: Кличко привітав брата з днем народження

Мер Києва зазначив, що молодший брат значно перевершив його

Мер Києва Віталій Кличко привітав свого брата, легендарного чемпіона світу з боксу, Володимира Кличка з днем народження і назвав його найкращим подарунком в житті. Привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«25 березня вже багато років для мене – радісний і теплий день. У дитинстві я мріяв про брата. І коли мені було майже 5 років, мама мені зробила найкращий подарунок, – написав Кличко. – Малий брат намагався стати, як старший. Я пішов до школи – він мріяв скоріше туди потрапити. І став школярем у 6 років. Потім, як і в мене, у Володі заявилася мрія стати боксером і він теж пішов у секцію. Далі вступив до того ж інституту, який закінчував я. І також захистив кандидатську. Ну, і звичайно, брат став чемпіоном світу з боксу. Але він – наполегливіший і завзятіший – зібрав більше за мене чемпіонських поясів», – зазначив Віталій Кличко.

Він нагадав, що Володимир став викладачем в університеті Сент-Галена (Швейцарія) і отримав пропозицію викладати курс в Гарварді. Пише книги, які мотивують мільйони людей в світі бути сильними і успішними. Працює над докторською дисертацією.

Кличко зазначив, що молодший брат значно перевершив його. «Володю насправді це я на тебе завжди рівнявся. Пілотом колись мріяв стати я – а вдалося втілити цю мрію тобі. Кількома мовами досконаліше володієш ти. Чудовий батько – ти. Кожен твій успіх і перемогу сприймаю, як свої. Завжди горджуся тобою! Не багатьом пощастило з таким братом. З Днем народження! Люблю тебе, брате! І ще раз дякую мамі, що 45 років тому зробила найкращий подарунок в моєму житті!», – підкреслив Віталій Кличко.