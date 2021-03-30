Депутати зареєстрували постанову про скасування інавгурації Зеленського

20 травня 2019 року у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського

Постанову зареєстровано у Верховній Раді

Четверо народних депутатів із фракції «Європейська солідарність» зареєстрували у парламенті постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв у Facebook.

Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.

«Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського», – написав Ар’єв.

Володимир Ар'єв оприлюднив постанову

Зокрема, нардепи пропонують визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради від 16 травня 2019 року №2721-VIII «Про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченому складанню присяги Українському народові новообраним президентом України». Відтак, складання президентської присяги вважатиметься таким, що не створює юридичних наслідків.

Як відомо, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу Зеленського.

Тупицький назвав указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення його суддею «незаконним» і «протиправним» та планує оскаржувати його у Верховному суді.



