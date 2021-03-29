Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ Зеленського

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суд на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою суду. Про це йдеться на сторінці КСУ у Facebook.

«Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року», - повідомила пресслужба суду.

Пресслужба КСУ також опублікувала копію розпорядження Тупицького. В документі йдеться про те, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Зеленського.

Фото: розпорядження Тупицького (facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine)

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

Як повідомлялося, Тупицький проігнорував засідання суду в його справі.



