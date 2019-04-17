Бронюйте негайно! Зеленський оголосив екстрену мобілізацію прихильників на «Олімпійський»



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський на НСК «Олімпійський» Скріншот з відео

Квитки у фан-зону в центрі стадіону безкоштовні

Володимир Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднила «Команда Зеленського» у Facebook.

«Дебати-2019 19 квітня о 19-й - вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз на сайті debaty2019.org.ua», - сказав Зеленський.

В описі до відео зазначається, що квитки у фан-зону в центрі стадіону безкоштовні.

«Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише два безкоштовні квитки», - пояснили у «Команді Зеленського».

Додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

Напередодні Петро Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.