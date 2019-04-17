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    Політика

    Бронюйте негайно! Зеленський оголосив екстрену мобілізацію прихильників на «Олімпійський»

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський на НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - Бронюйте негайно! Зеленський оголосив екстрену мобілізацію прихильників на «Олімпійський»
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський на НСК «Олімпійський»
    Скріншот з відео

    Квитки у фан-зону в центрі стадіону безкоштовні

    Володимир Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

    Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднила «Команда Зеленського» у Facebook.

    «Дебати-2019 19 квітня о 19-й - вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз на сайті debaty2019.org.ua», - сказав Зеленський.

    В описі до відео зазначається, що квитки у фан-зону в центрі стадіону безкоштовні.

    «Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише два безкоштовні квитки», - пояснили у «Команді Зеленського».

    Додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

    Напередодні Петро Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

    Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

    До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

    Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

    Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

    Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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