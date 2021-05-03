Зеленський і Дуда заявили про готовність розв’язати «історичні питання»

Президент Польщі наголосив, що історичні питання досить важкі

Президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда підтвердили готовність розв'язати суперечливі питання, що стосуються історії країн.

Про це йшлося на спільному брифінгу президентів під час візиту Зеленського до Варшави.

Нагадаємо, 3 травня у Варшаві відбулися зустрічі президентів п’яти країн – Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України.

За підсумками зустрічі Дуда та Зеленський підтвердили готовність до розв’язання суперечливих історичних питань.

«Я знаю, що в нас є деякі «історичні питання», але я впевнений, що між нашими країнами в майбутньому, найближчому майбутньому, таких питань не буде. Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо», – сказав Зеленський.

Своєю чергою Дуда наголосив, що історичні питання досить важкі.

«Історичні питання, звісно, важкі. Як й історія наших народів важка. Вірю, що завдяки добрій волі і пошуку мудрих рішень для наших суспільств ми знайдемо відповідні засоби, аби ті «історичні питання» не перешкоджали нашому доброму співіснуванню, але його будували», – підкреслив президент Польщі.

Нагадаємо, для розв’язання питань, пов’язаних з історією, функціонував Українсько-польський форум істориків. Його діяльність було припинено у лютому 2018 року, коли було підтримано польським парламентом і підписано президентом Дудою поправи до закону про польський Інститут національної пам’яті, які, зокрема, встановлювали кримінальне покарання за так зване «заперечення злочинів українських націоналістів». В січні 2019 року Конституційний суд Польщі визнав ці поправки неконституційними.

Також у 2017 році двосторонні відносини між країнами загострилися після того, як в селі Грушовичі поблизу Перемишля було знищено черговий пам’ятник воїнам Української повстанської армії (УПА). У відповідь на численні акти вандалізму проти українських місць пам’яті Київ заблокував проведення поляками ексгумацій на території України, вимагав відбудови пошкоджених меморіалів.