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    Дуда розповів, чого Україні слід чекати від саміту НАТО

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    Президенти України та Польщі зустрілися сьогодні у Варшаві - Дуда розповів, чого Україні слід чекати від саміту НАТО

    Президенти України та Польщі зустрілися сьогодні у Варшаві

    Фото: Тwitter/ZelenskyyUa

    На червневій зустрічі буде обговорюватися питання безпеки України і всієї Центральної Європи

    Тема безпеки України точно буде обговорюватися на саміті Північноатлантичного Альянсу, що відбудеться в середині червня у Броселі. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільному з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві брифінгу, який транслювався в Facebook українського президента. Учасники саміту обговорюватимуть дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі.

    «По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв'язку і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться», – сказав Дуда.

    У свою чергу Зеленський заявив, що Польща і президент Дуда підтримують українців і прагнення України в НАТО

    «Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджею Дуду, за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в НАТО», – сказав він.

    Зеленський також висловив подяку за те, що «Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією».

    Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.

    Дані опитування Центру «Соціс» і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.

    Тема членства у Північноатлантичному Альянсі була присутня протягом всього нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Франції, під час якого український президент заявив, що гостро хоче «почути конкретику» з приводу дати набуття ПДЧ і розраховує, що це станеться на саміті у червні. «Там ми обовʼязково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких країн конкретно», – сказав Зеленський.

    Крім того, Володимир Зеленський у зверненні з нагоди річниці створення Організації північноатлантичного договору заявив, що розраховує на підтримку союзників у наданні Україні плану дій щодо членства в альянсі.

    З закликом надати Україні план дій щодо членства в НАТО виступала Латвія та інші країни Східної Європи.

    Сьогодні Володимир Зеленський відвідав Варшеву, де взяв участь в урочистостях до 230-ї річниці ухвалення конституції Речі Посполитої. За результатами візиту було підписано спільну декларацію президентів України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

    Теги: Польща НАТО Латвія посол Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент суверенітет
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