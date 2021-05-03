Депутат Ар‘єв повідомив про можливе місцеперебування викраденого екссудді Чауса

Влада має план, як відвести від себе підозру у викраденні

Викраденого в Молдові українського суддю Чауса тримали під Києвом, а зараз він перебуває в Миколаївській області. Про це у понеділок, 5 травня, написав народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

«… Дрібному корупціонеру, якого Офіс президента вирішив використати для дискредитації тих, хто розповів Bellingcat деталі зливу спецоперації проти «вагнерівців», ну і Порошенка, якщо вдасться у цьому «переконати» втеклого суддю. Для цього топ-посадовець з ОПУ наказав спецназу розвідки викрасти Чауса з Молдови, а наслідком «переконувань» стала зламана щелепа Чауса», – написав Ар’єв, зазначивши, що про це йому розповів йому офіцер ГУР Міноборони.

Нардеп повідомив, що цей офіцер назвав і справжні прізвища спецназівців ГУР Міноборони, що брали участь у вивезенні і охороні Чауса: «Наприклад, Сергій Ба…й, номер телефона 097-ххх-хх85. Дані кадрових офіцерів публічно розголошувати не можна. Ми, до речі, з ним зв’язались, але, зрозуміло, розмовляти він з нами не став. Так от, зараз елітні бійці замість участі в складних спецопераціях проти ворога стали виконавцями замовлень злочинців з Банкової».

Після вивезення з Молдови Миколу Чауса тримали на об’єкті Міноборони в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). «Якщо їхати дамбою вздовж Київського водосховища, в’їзд на цей об’єкт позначений відповідною табличкою», – зауважує Ар'єв. За словами нардепа, суддя Чаус відмовлявся йти на співпрацю, тому викраденого суддю вирішили «легалізувати».

«План намалювали наступний: викинути Чауса на кордоні з Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом і задіяти для цього прикордонників, які мають його затримати «при спробі». Для цього «об’єкт» перевезли на військову базу в шести кілометрах від Первомайська і утримують його в будівлі, що на фото. Від цього місця приблизно однаково відносно недалеко і до Придністров’я, і до Криму. Як варіант також розглядають кордон з Росією», – пише народний обранець.

За словами Ар’єва, план мають реалізувати найближчими днями.

«Чауса, за планом, мають з «помпою» затримати, всім показати і сказати, що ніякого вивезення в Україну не було, що це все «вигадки-фейки-ворогипридумали», ну і так далі… Цікаво, що перед вильотом в Гуту Зеленський мав зустріч з керівництвом Державної прикордонної служби, зокрема особисто з Сергієм Дейнеком. Співпадіння?», – розповів Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, що Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як вважається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал «Індекс», що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Варто наголосити, що українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Також відомо, що дружина викраденого 3 квітня в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса, Світлана Чаус, звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію з її чоловіком і не допустити знущань і тортур над ним.