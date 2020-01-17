Геннадій Москаль: ЗеКоманда на Закарпатті - це «сбор блатных и нищих»



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Геннадій Москаль говорить, що про свого наступника Ігоря Бондаренка вперше дізнався з вивіски на кав’ярні, де пив каву

Новий президент не пропонував залишитися на посаді, - ексголова Закарпатської області

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у нього нема «якогось позитивного ставлення до ЗеКоманди на Закарпатті».

На думку політика, ЗеКоманда на Закарпатті це «сбор блатных и нищих», тому він не скаржиться на те, що новий президент не пропонував залишитися на посаді керівника області.

«З ким там працювати? Коли призначали нового губернатора, якого, до речі, вже зняли і знову в області немає очільника, то якось дивно було, що президент приїхав і на якомусь другорядному митному пункті представив нового голову області (6 липня президент Володимир Зеленський представив нового керіника Закарпаття Ігоря Бондаренка на митному пункті в Ужгороді). Ніхто мене навіть не запрошував (на цей захід), ніби я служив не Україні, а якійсь недружній країні», - дивується колишній чиновник.

Москаль говорить, що про свого наступника Ігоря Бондаренка вперше дізнався з вивіски на кав’ярні, де пив каву. «Я винаймав квартиру, де його кондитерська знаходиться (кав’ярня Bondarenko в Ужгороді). Вони працювали з 7 ранку. Оскільки це біля обласної адміністрації, то я кожен ранок на цей час приходив на роботу і там пив каву. Ані до його роботи керівником області, ані після ми не перетиналися», - розповів колишній голова Закарпатської області.

Експосадовець зауважив, що принципово не коментує економічний, соціальний стан, стан доріг в області тощо. «Мене це не турбує. Шановні виборці, ви зробили свій вибір, от і питайте в тих, кому ви довірили керувати областю, державою. Я сьогодні в органах державної влади не працюю», - наголосив Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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