Гончарук до 4 лютого має представити у Раді звіт про роботу уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський попросив Олексія Гончарука налагодити роботу з народними депутатами

Народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському підготувати до 4 лютого проміжний звіт про роботу Кабміну. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«За результатами зустрічі Олексій Гончарук пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті. Зокрема, народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Читайте також: